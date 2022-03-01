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Руфат Юсупов о спецоперации на Украине: мирных жителей ДНР и ЛНР необходимо было защитить

Общество, 10:40 12 марта 2022

Минобороны РФ

Поддержать и защитить мирных жителей ДНР и ЛНР - правильное решение президента Российской Федерации, сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий инженер ПАО "Сургутнефтегаз" Руфат Юсупов.

"Мое личное мнение - возможно, провести спецоперацю надо было раньше, - отметил он. - Однако у нашего правительства, возможно, были веские причины принять это решение именно сейчас".

По словам Руфата Юсупова, поддержка мирного населения любого государства очень важна и необходима. "К тому же жители ДНР и ЛНР уже давно просили помочь им, поэтому я всецело поддерживаю то, что делают сегодня наше правительство и Вооруженные силы".

Николай Ступников

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# Донбасс , Руфат Юсупов

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