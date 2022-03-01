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Турнир по тхэквондо соберет в Тюмени 160 спортсменов

Спорт, 16:13 12 марта 2022

Федерации тхэквондо ICTF Чанг-Хон Тюменской области | Фото: Федерации тхэквондо ICTF Чанг-Хон Тюменской области

Более 160 спортсменов из Екатеринбурга, Кирова, Ишима и Тюмени примут участие в I открытом турнире по тхэквондо ICTF "Кубок Ермака" 13 марта, сообщает городской департамент по споту и молодежной политике.

Участники выступят в дисциплинах туль, спарринг и сила удара. Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях. Спортсмены смогут побороться не только за награды турнира, но и за возможность войти в состав сборной области и за путевку на Кубок Европы.

Турнир посвящен памяти его основателя тренера высшей категории центра "Контакт" Александра Павлова и пройдет в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37).

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# тхэквондо

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