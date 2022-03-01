Более 20 нарушений ПДД выявили на тюменских дорогах во время сплошных проверок

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" провели сотрудники ГИБДД на дорогах Тюмени 12 марта. Автоинспекторы выявили 23 нарушения ПДД.

"Основным стало нарушение правил светопропускаемости стекол", — отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Во время проверок автоинспекторы остановили двух водителей с признаками опьянения, один из них проходить медицинское освидетельствование отказался, у второго взяты пробы на наличие в организме наркотиков, результат будет известен позднее.

Всего за прошедшие сутки в Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, еще 9 отстранены от управления транспортом.