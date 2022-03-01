  • 13 марта 202213.03.2022воскресенье
  • USD116,7517
    EUR128,9523
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 20 нарушений ПДД выявили на тюменских дорогах во время сплошных проверок

Общество, 12:30 13 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные проверки" провели сотрудники ГИБДД на дорогах Тюмени 12 марта. Автоинспекторы выявили 23 нарушения ПДД.

"Основным стало нарушение правил светопропускаемости стекол", — отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Во время проверок автоинспекторы остановили двух водителей с признаками опьянения, один из них проходить медицинское освидетельствование отказался, у второго взяты пробы на наличие в организме наркотиков, результат будет известен позднее.

Всего за прошедшие сутки в Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, еще 9 отстранены от управления транспортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяные водители , сплошные проверки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 13.03.2022Психологи советуют, как выстраивать общение, если окружающие не согласны с вашей позицией
16:00 13.03.2022Творческие тюменцы из Всероссийского общества инвалидов обменялись опытом с другими писателями
15:49 13.03.2022Термометр, бинты и перекись водорода: из чего собрать аптечку для питомца
14:36 13.03.2022Специалист рассказала, как быстро питомцы переходят на новый корм