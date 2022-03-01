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Чем отличается дизайн от декорирования, узнают ишимцы

Общество, 13:38 13 марта 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Образ и концепция в дизайне интерьера" состоится в музее "Городская управа" (ул. Ленина, 64) в Ишиме 20 марта в 14 часов. Встреча станет завершающей в рамках бесплатного цикла лекций от ведущих практикующих дизайнеров.

Как создать "говорящий" интерьер, что такое художественный подход в проектировании и чем отличается дизайн от декорирования, расскажет участник выставки "Я дизайнер интерьера" Анастасия Сухова.

Подробности и запись по телефону: +7(34551)5-15-22

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# дизайн , лекция

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