Чем отличается дизайн от декорирования, узнают ишимцы

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Образ и концепция в дизайне интерьера" состоится в музее "Городская управа" (ул. Ленина, 64) в Ишиме 20 марта в 14 часов. Встреча станет завершающей в рамках бесплатного цикла лекций от ведущих практикующих дизайнеров.

Как создать "говорящий" интерьер, что такое художественный подход в проектировании и чем отличается дизайн от декорирования, расскажет участник выставки "Я дизайнер интерьера" Анастасия Сухова.

Подробности и запись по телефону: +7(34551)5-15-22