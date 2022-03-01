Средняя зарплата в Тюменской области составила более 55 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средняя зарплата на юге Тюменской области в январе 2022 года составила 55 тыс. 911 руб. Согласно данным Росстата, это на 6,2% больше, чем годом ранее.

В Уральском федеральном округе средняя зарплата выше только на севере. В ЯНАО в январе 2022-го она составила 116 тыс. 203 руб., в ХМАО — Югре — 85 тыс. 372 руб., пишет "Вслух.ру".

В Свердловской области этот показатель — 48 тыс. 415 руб., в Челябинской — 43 тыс. 778 руб., в Курганской — 35 тыс. 486 руб.

Средний показатель по России в январе составил 56 тыс. 545 руб.