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Стали известны финалисты первенства по волейболу Тюменской области

Спорт, 13:37 15 марта 2022

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

В Тобольске и Ишимском районе определили финалистов областного первенства по волейболу, сообщает департамент спорта Тюменской области.

На соревнованиях в Тобольске победу одержали ребята из Тобольской детско-юношеской школы № 2, второе место заняли спортсмены из заводоуковской ДЮСШ, на третьем месте оказались ребята из тюменской спортивной школы № 1. Первенство проходило среди юношей 2010-2011 годов рождения на базе спортивного комплекса "Тобол".

В селе Стрехнино Ишимского района сыграли юноши 2008-2009 годов рождения подгруппы "Юг". Призовые места распределились следующим образом: команда Ишимского района - 1 место; Аромашевский район - 2 место; г. Ишим - 3 место.

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