В России вводится запрет на экспорт сахара и зерновых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых — пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы, а также на экспорт сахара. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года, сообщает правительство РФ в своем телеграм-канале.

Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец — в третьи страны.

При этом предусмотрен ряд исключений. Поставки этих продуктов будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.