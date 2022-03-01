Столетний дом отреставрирует "Том Сойер фест" в Нижнетавдинском районе

Дом по улице Советской, 18 в селе Новотроицкое | Фото: предоставлено Александром Рыковым Дом по улице Советской, 18 в селе Новотроицкое | Фото: предоставлено Александром Рыковым

Дом с почти столетней историей восстановят добровольцы в селе Новотроицкое Нижнетавдинского района. Населенный пункт станет четвертым в Тюменской области, где пройдет всероссийский фестиваль сохранения исторической среды "Том Сойер фест".

"Для первого сезона был выбран дом по адресу улица Советская, 18. Согласно архивным данным, он построен в 1924 году. Наша цель — сохранить наличники, старинные ворота", — рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" координатор фестиваля "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое Александр Рыков. Согласие на восстановление дома дала его хозяйка — 82-летняя Надежда Распопова.

Восстанавливать дом "Том Сойер фест" начнет в июне, помочь в этом деле своими руками приглашают неравнодушных местных жителей, общественников. Сейчас организаторы ищут спонсоров, которые готовы предоставить необходимые для работ материалы.

"Мы планируем не только привлекать волонтеров для наведения красоты, но и организовать мастер-классы, народные праздники, лекции об истории нашей территории", — отмечает Александр Рыков.

Село Новотроицкое расположено в 120 километрах от Тюмени, основано в начале 1910-х годов переселенцами из деревни Иска-Чебакова. По мнению Александра Рыкова, сохранения заслуживает не только деревянное наследие, но и историческая память о быте местных крестьян конца XIX — начала XX века.

Александр Рыков на школе "Том Сойер фест" в Самаре в феврале 2022 года | Фото: предоставлено Александром Рыковым Александр Рыков на школе "Том Сойер фест" в Самаре в феврале 2022 года | Фото: предоставлено Александром Рыковым

В планах у Александра Рыкова, директора местного дома культуры и руководителя АНО "Атмосфера", — создать в селе Новотроицкое частный музей, посвященный этой теме. Разместить экспозицию он планирует в старинном двухэтажном доме по ул. Дзержинского, 28. Здание нуждается в серьезном ремонте и, вероятно, станет вторым объектом, которым займется "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое после того, как будет оформлена вся необходимая правоустанавливающая документация и завершатся работы на первом объекте.

Дом по улице Дзержинского, 28 в селе Новотроицкое | Фото: предоставлено Александром Рыковым Дом по улице Дзержинского, 28 в селе Новотроицкое | Фото: предоставлено Александром Рыковым

Напомним, что в нашем регионе фестиваль "Том Сойер фест" проходит в Тюмени, где в этом году волонтеры планируют взяться сразу за два объекта — дом № 31, стр. 1 по ул. Дзержинского и доме № 31 на по. Луначарского, в Тобольске, там в этом сезоне намерены заняться зданием с интересной судьбой по ул. Челюскинцев, 8, восстановление каменной усадьбы XIX века продолжится в селе Ембаево Тюменского района.

Влада Нерадовская