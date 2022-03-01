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Тюменские студенты сыграют в баскетбол

Спорт, 09:28 16 марта 2022

Студенты тюменских вузов сыграют в баскетбол в рамках XXVII областной спартакиады образовательных организаций 15-17 марта. На площадку выйдут команды Тюменского государственного медицинского университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, ТИУ, ТВВИКУ и ТюмГУ.

Как напомнили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, недавно студенты завершили соревнования по мини-футболу и настольному теннису.

Соревнования по баскетболу состоятся в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" по адресу ул. Газовиков, 11. Начало 15 марта - в 13 часов 20 минут, 16 и 17 марта – в 11 часов.

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# баскетбол , спартакиада вузов , студенты

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