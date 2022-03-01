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Жителя Тюмени оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России

Происшествия, 16:05 15 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в 30 тыс. рублей заплатит тюменцец по статье административного кодекса за "Публичные действия, дискредитирующие вооруженные силы", сообщает УМВД по Тюменской области.

Как отмечают в управлении, полицейские пресекли противоправные действия двоих горожан и составили на нарушителей протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

Собранные полицией материалы направлены в суд. В отношении одного из правонарушителей 15 марта материал рассмотрен Центральным районным судом Тюмени. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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