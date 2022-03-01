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Строительство школы в тюменском микрорайоне Плеханово начнется в ближайшее время

Экономика, 18:18 15 марта 2022

ГУС Тюменской области

Проект школы в мкр Плеханово Тюмени одобрили эксперты Госэкспертизы. Разрешение на строительство подрядная организация получит на следующей неделе. Сразу же начнется активная работа на площадке.

Об этом Главное управление строительства Тюменской области сообщает в своем Telegram-канале.

Уникальность объекта заключается в том, что по нему заключен единый контракт и на проектирование, и на строительство. "Школа на 1,5 тысячи мест будет состоять из шести блоков разной этажности. Общая площадь здания более 19,5 тысяч квадратных метров. Планируется, что в сентябре 2023 года она примет своих учеников", - рассказали эксперты управления.

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# ГУС Тюменской области , строительство , школа

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