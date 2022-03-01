Строительство школы в тюменском микрорайоне Плеханово начнется в ближайшее время

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Проект школы в мкр Плеханово Тюмени одобрили эксперты Госэкспертизы. Разрешение на строительство подрядная организация получит на следующей неделе. Сразу же начнется активная работа на площадке.

Об этом Главное управление строительства Тюменской области сообщает в своем Telegram-канале.

Уникальность объекта заключается в том, что по нему заключен единый контракт и на проектирование, и на строительство. "Школа на 1,5 тысячи мест будет состоять из шести блоков разной этажности. Общая площадь здания более 19,5 тысяч квадратных метров. Планируется, что в сентябре 2023 года она примет своих учеников", - рассказали эксперты управления.