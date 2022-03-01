Акция #ВеснаБезДТП стартовала в Тюменской области

Старт акции #ВеснаБезДТП дали в Тюменской области на 317 км трассы Тюмень - Екатеринбург 15 марта.

Как рассказал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, это традиционная акция, которую проводят в межсезонье. Ее основное предназначение - обратить внимание участников дорожного движения на такие опасносные явления как яркое солнце, туман, стекловидный лед (после дождя), гололед и снегопад.

"Смена погоды, тает снег и лед, образуется гололедица. Дорожные службы работают над тем, чтобы дороги находились в нормативном состоянии. Региональные дороги находятся в хорошем состоянии. Травматизм на дорогах снизился почти на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорит Кузьменко.

В акции приняли участие сотрудники ГИБДД, скорой помощи, службы экстренного реагирования.

Сотрудники ТОСЭР показали, какое оборудование они используют для спасения людей, пострадавших в ДТП: гидравлические аварийно-спасательные инструменты, ручные ножницы-разжимы, кусачки, магнитные накладки. У спасателей есть аптечка первой помощи и носилки на случай, если они прибудут на место ДТП раньше скорой.

"Наша главная задача - как можно быстрее извлечь человека из машины", - заметил начальник поисковой спасательной группы ТОСЭР Алексей Копытов.

Начальник регионального управления ГИБДД Андрей Миллер отметил, что трассы в весенний период особенно опасны. По его словам, с начала года в Тюменской области произошло 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло девять человек, 92 - пострадали.

"На федеральных дорогах сутками работают от 17 до 24 экипажей по Тюменской области. Инспекторский состав несет службу на всех направлениях", - добавил Андрей Миллер.

Акция #ВеснаБезДТП пройдет на дорогах регионального и федерального значений до конца марта.

Юлия Карандашева