Пять суток ареста получил тюменец за незаконную тонировку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять суток ареста получил тюменец, не удаливший со своей машины тонировку, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

9 марта на ул. Тимофея Чаркова сотрудники ДПС остановили автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 27-летнего жителя Тюмени.

Выяснилось, что ранее тюменцу было вынесено требование об устранении тонировочной пленки, которое водитель в установленный срок не выполнил.

В суде нарушитель свою вину признал. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд подверг его наказанию в виде административного ареста на пять суток.