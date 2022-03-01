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Пять суток ареста получил тюменец за незаконную тонировку

Происшествия, 13:56 16 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять суток ареста получил тюменец, не удаливший со своей машины тонировку, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

9 марта на ул. Тимофея Чаркова сотрудники ДПС остановили автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 27-летнего жителя Тюмени.

Выяснилось, что ранее тюменцу было вынесено требование об устранении тонировочной пленки, которое водитель в установленный срок не выполнил.

В суде нарушитель свою вину признал. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд подверг его наказанию в виде административного ареста на пять суток.

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# арест , суд , тонировка

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