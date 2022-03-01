  • 17 марта 202217.03.2022четверг
  • USD108,0521
    EUR118,7601
  • В Тюмени -14..-16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

МФК "Тюмень" поборется за первенство в "Финале четырех"

Спорт, 08:42 17 марта 2022

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Команда по мини-футболу "Тюмень" сыграет в "Финале четырех" "СпортмастерPRO-Кубка России", сообщается на официальном сайте клуба.

Соперниками для тюменских футболистов станут "Газпром-Югра", "Синара", Екатеринбург, "Норильский никель". Матчи пройдут в Тюмени в спортивном комплексе "Центральный". 19 марта футболисты сыграют в полуфинале с "Газпром-Югра". 20 марта пройдет матч за третье место и финальная игра.

Приобрести билеты можно будет в кассах СК "Центральный", а также по ссылкам: полуфиналы; финал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 17.03.2022МФК "Тюмень" поборется за первенство в "Финале четырех"
08:12 17.03.2022В Тюмени турнир по самбо соберет 70 спортсменов
18:43 16.03.2022Юная спортсменка из Заводоуковска стала призером первенства мира по всестилевому карате
17:05 16.03.2022Около 200 участников объединил зимний фестиваль ГТО в Тюменском районе