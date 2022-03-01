МФК "Тюмень" поборется за первенство в "Финале четырех"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Команда по мини-футболу "Тюмень" сыграет в "Финале четырех" "СпортмастерPRO-Кубка России", сообщается на официальном сайте клуба.

Соперниками для тюменских футболистов станут "Газпром-Югра", "Синара", Екатеринбург, "Норильский никель". Матчи пройдут в Тюмени в спортивном комплексе "Центральный". 19 марта футболисты сыграют в полуфинале с "Газпром-Югра". 20 марта пройдет матч за третье место и финальная игра.

Приобрести билеты можно будет в кассах СК "Центральный", а также по ссылкам: полуфиналы; финал.