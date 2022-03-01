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Тюменские строители разместили флаги с символом Z на шести башенных кранах

Общество, 15:24 17 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Флаги с российским триколором и символом Z установили работники Тюменской домостроительной компании на шести башенных кранах в Тюмени. Совместная с Общероссийским народным фронтом акция в поддержку решения президента страны и российской армии прошла 17 марта, сообщает пресс-служба ОНФ.

На строительной площадке по улице Павла Шарова активисты передали коллективу компании-застройщика флаги с российским триколором и буквой Z, ставшей символом проводимой на территории Украины спецоперации. Машинисты установили флаги на башенные краны высотой с восьми- и десятиэтажные дома.

"Мы хотим, чтобы люди знали, что в это непростое время наша страна едина и она поддерживает президента и российскую армию. Мы с уважением и благодарностью относимся к тем, кто сегодня сражается за наше мирное будущее", – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.

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Машинист башенного крана Роман Немченко подчеркнул, что гордится армией и желает российским солдатам и офицерам с успехом выполнить поставленные главой государства боевые задачи и вернуться с победой к своим семьям.

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# ОНФ , строители , триколор , флаг

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