"Тартюфа" покажет драмтеатр имени Пушкина тюменским зрителям

| Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте

Спектакль "Тартюф" по произведению Жана-Батиста Мольера представит Московский драматический театр имени Пушкина в Тюменском драмтеатре 7 апреля в 19 часов.

Зрители станут свидетелями последствий роковой встречи главы семьи Оргона с молодым человеком Тартюфом, чей религиозный фанатизм полностью ослепляет хозяина дома. Этот добрый и спокойный человек становится тираном. Отдаваясь полностью своей безумной страсти, полагая, что открыл в Тартюфе нового Христа, Оргон погружает свою семью в ад.

В рамках гастрольной программы в Тюмени драмтеатр имени Пушкина также покажет спектакль "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта, а также постановку по тексту отечественного драматурга Александра Коровкина "Семейка Краузе".

Приобрести билеты можно на сайте драмтеатра.