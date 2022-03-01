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"Тартюфа" покажет драмтеатр имени Пушкина тюменским зрителям

Общество, 08:14 21 марта 2022

группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" ВКонтакте

Спектакль "Тартюф" по произведению Жана-Батиста Мольера представит Московский драматический театр имени Пушкина в Тюменском драмтеатре 7 апреля в 19 часов.

Зрители станут свидетелями последствий роковой встречи главы семьи Оргона с молодым человеком Тартюфом, чей религиозный фанатизм полностью ослепляет хозяина дома. Этот добрый и спокойный человек становится тираном. Отдаваясь полностью своей безумной страсти, полагая, что открыл в Тартюфе нового Христа, Оргон погружает свою семью в ад.

В рамках гастрольной программы в Тюмени драмтеатр имени Пушкина также покажет спектакль "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта, а также постановку по тексту отечественного драматурга Александра Коровкина "Семейка Краузе".

Приобрести билеты можно на сайте драмтеатра.

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# гастроли , театры

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