Водителя с героином задержали на улице Голышева в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя автомобиля Nissan с героином задержали инспекторы ДПС на ул. Голышева в Тюмени, сообщает областное УМВД.

При виде полицейских мужчина начал вести себя беспокойно, при проверке его личных вещей автоинспекторы обнаружили пакетик с порошком. Водитель заявил, что приобрел 0,5 гр героина для личного пользования бесконтактным способом через Интернет.

В отношении ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств", ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.