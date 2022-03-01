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Водителя с героином задержали на улице Голышева в Тюмени

Происшествия, 17:03 18 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя автомобиля Nissan с героином задержали инспекторы ДПС на ул. Голышева в Тюмени, сообщает областное УМВД.

При виде полицейских мужчина начал вести себя беспокойно, при проверке его личных вещей автоинспекторы обнаружили пакетик с порошком. Водитель заявил, что приобрел 0,5 гр героина для личного пользования бесконтактным способом через Интернет.

В отношении ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств", ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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