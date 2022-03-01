Игорь Сапрыкин: к протестам призывают люди, которые хотят получить преференции от Запада

| Фото: личный архив Игоря Сапрыкина | Фото: личный архив Игоря Сапрыкина

К протестам призывают люди, которые хотят получить преференции от Запада, но сами в них не участвуют. Думаю, мы выстоим и тем самым покажем наше умение и в этой, информационной, войне. Такое мнение высказал председатель региональной организации "Российского союза ветеранов Афганистана" Игорь Сапрыкин.

По словам экспертов, война нужна Западу и НАТО. Сапрыкин отметил, что это доказывает колоссальное количество вбросов и фейков в интернет, а также разрушительная настойчивость, с которой представители Запада навязывают и распространяют эту лживую информацию.

"Президенту и правительству России нужно привлекать в информационную отрасль молодых, смелых, умных, знающих работу в этом направлении людей, чтобы они своими ответными действиями изобличали ложь и вносили правду в медиапространство нашей страны", - подчеркнул Игорь Сапрыкин.

Однобокое отношение стран Запада к конфликтам и возникающим из-за них гуманитарным кризисам отметил в контексте событий на Украине представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он заявил, что НАТО, США и западные СМИ заняли лицемерную позицию по конфликтам, возникающим из-за них гуманитарным кризисам и их жертвам.

Чжао Лицзянь в своем аккаунте в Twitter высмеял представление Запада о международном сообществе.

Дипломат опубликовал картинку, где на голубом фоне изображена не полноценная карта мира, а только США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и страны западной Европы, подписав ее "это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о международном сообществе, они имеют ввиду", а на самой картинке написано: "международное сообщество, о котором вы постоянно слышите". Чжао Лицзянь часто выступает с критикой действий западных стран и США, в частности, в своем Twitter-аккаунте, при том, что соцсеть уже много лет заблокирована на территории Китая, отмечает РИА Новости.

Инна Кондрашкина