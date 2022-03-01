Хирурги помогли тобольскому фитнес-тренеру с редчайшей патологией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К врачам Областной клинической больницы № 2 Тюмени за помощью обратилась фитнес-тренер из Тобольска. Девушка долгое время не могла избавиться от сильных ноющих болей в левой кисти, к которым со временем добавилась практически полная неподвижность.

У тоболячки выявили очень редкое заболевание, которое в мировой медицинской практике было описано только три раза — по одному случаю зафиксировано в Китае, Израиле и во Франции.

Внутрикостный ганглий — скопление патологической жидкости в образовавшейся "пустоте" головчатой кости, которая возникает в результате нагрузки на лучезапястный сустав. Специалисты ОКБ №2 выполнили "чистку" возникшего пространства и заменили "опустошенную" часть аутотрансплантатом — фрагментом собственной подвздошной кости пациентки.

Сейчас девушка восстанавливается с помощью реабилитационных упражнений. По прогнозу врачей, она сможет вернуться к тренерству уже через три месяца, сообщает пресс-служба медучреждения.