  • 20 марта 202220.03.2022воскресенье
  • USD103,9524
    EUR114,3996
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам предлагают реализовать молодежный проект в Ишиме

Общество, 16:16 20 марта 2022

из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Поучаствовать в проекте "Посети НЕ в сети" предлагают жителям Тюменской области в возрасте от 16 до 35 лет. Одной из площадок по реализации предложенных идей может стать мультицентр "Моя территория" в Ишиме, пишет "Мегатюмень".

Участники могут предложить идеи мероприятий в сферах творчества, образования, медиа, бизнеса и спорта. Их формат и тема зависит от сферы деятельности, в которой организатор разбирается и готов себя позиционировать, как специалиста.

Команда мультицентра окажет информационную и ресурсную поддержку. Молодежная организация предоставит трансфер до Ишима и обратно, фотосъемку с события и кофе-брейк, а также познакомит с городом на экскурсии.

Провести свое событие на площадке "Моей территории" можно в течение всего 2022 года. Для этого достаточно позвонить по телефону +7 (958) 149-63-73 и оставить заявку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молодежь , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 20.03.2022По шести номинациям пройдет региональный чемпионат "ЮниорПрофи" в Тюмени
18:00 20.03.202221 марта - события дня
17:36 20.03.2022Голышмановский городской округ готов к пожароопасному сезону
16:46 20.03.2022Оксана Величко: помощь жителям Донбасса - это моральный долг русского человека