Тюменцам предлагают реализовать молодежный проект в Ишиме

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Поучаствовать в проекте "Посети НЕ в сети" предлагают жителям Тюменской области в возрасте от 16 до 35 лет. Одной из площадок по реализации предложенных идей может стать мультицентр "Моя территория" в Ишиме, пишет "Мегатюмень".

Участники могут предложить идеи мероприятий в сферах творчества, образования, медиа, бизнеса и спорта. Их формат и тема зависит от сферы деятельности, в которой организатор разбирается и готов себя позиционировать, как специалиста.

Команда мультицентра окажет информационную и ресурсную поддержку. Молодежная организация предоставит трансфер до Ишима и обратно, фотосъемку с события и кофе-брейк, а также познакомит с городом на экскурсии.

Провести свое событие на площадке "Моей территории" можно в течение всего 2022 года. Для этого достаточно позвонить по телефону +7 (958) 149-63-73 и оставить заявку.