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Тюменские паралимпийцы завоевали 12 наград в Ханты-Мансийске

Губернатор, 09:57 20 марта 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменские паралимпийцы, выступающие в Ханты-Мансийске на международных зимних играх "Мы вместе. Спорт", завоевали 12 наград.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

19 марта в лыжных гонках на дистанции 20 км серебро завоевал Станислав Чохлаев. Это его пятая медаль на играх. Бронза в гонке на 15 км - у Марины Галицыной.

"Поздравляю спортсменов и тренеров", - написал глава региона.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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# Александр Моор , паралимпиада , паралимпийцы , Станислав Чохлаев

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