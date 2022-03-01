Тюменские паралимпийцы завоевали 12 наград в Ханты-Мансийске

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменские паралимпийцы, выступающие в Ханты-Мансийске на международных зимних играх "Мы вместе. Спорт", завоевали 12 наград.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

19 марта в лыжных гонках на дистанции 20 км серебро завоевал Станислав Чохлаев. Это его пятая медаль на играх. Бронза в гонке на 15 км - у Марины Галицыной.

"Поздравляю спортсменов и тренеров", - написал глава региона.