33 читателя решили, что войдет в новую книгу Анатолия Омельчука

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Произведения, которые выбрал читательский совет из 33 человек, включил в свою новую книгу "Может быть когда-нибудь" тюменский журналист и писатель Анатолий Омельчук.

Об этом писатель сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Как пояснил Анатолий Омельчук, у этой книги есть подзаголовок "Изборник. Избранное избранными". В этой книге читатели не найдут ничего нового, но могут встретить любимое. "Давно мечтал сделать такой сборник, включить в него произведения, которые для меня особо значимые. Но потом засомневался. Писатель и его читатели - это единое целое. Пусть читатели решают сами. Создал читательский совет из 33 человек. Критерий был один - произведения должны им нравится. Для меня было любопытно узнать, что больше всего голосов получили рассказы "На бревнах", "Дочь бакенщика", "ЗвездаМама", - рассказал он.

В книге, помимо рассказов, роман, стихи эссе, очерки, размышления и смыслы. А еще совершенно новые записи, сделанные в прошлом году, непростом для писателя. Как и многие, он переболел коронавирусной инфекцией, что заставило взглянуть на привычное с иного ракурса. Так, писатель, обращаясь ко всем, призывает успеть сказать все добрые слова: "... недобрые мы исчерпали". А суть рассказа "Мы непобедимы", который написан несколько десятилетий назад, перекликается с событиями дней сегодняшних. Анатолий Омельчук комментирует, что да, как и раньше в своей жизни, он руководствуется двумя принципами: человечество не переделаешь и Родина всегда права.

По словам писателя, он очень лоялен к своим читателям и искренне убежден в том, что если книга прочитана с удовольствием, вдохновляет человека, значит, писательская задача выполнена. А относительно творческих планов заметил, что сборником избранного собирался уже подвести черту под писательской деятельностью. Однако, работая над фильмом про сибирский путь Александра Невского, попутно придумал название для следующей книги "Россия начинается с восхода".

Оксана Корнеенкова