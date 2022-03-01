Сеть AZIMUT Hotels перезапускает гостиницу "Славянская" в Тобольске под своим брендом

| Фото: AZIMUT Hotels | Фото: AZIMUT Hotels

Крупнейшая гостиничная сеть России AZIMUT Hotels перезапускает гостиницу "Славянская" в Тобольске под брендом "AZIMUT Отель Тобольск".

Открытие бронирования номеров запланировано на 1 апреля.

Отель расположен в деловом центре города, в 5 км от Тобольского кремля. Расстояние до нового аэропорта Ремезов составляет около 30 км. Он был построен при содействии правительства Тюменской области и лидера нефтегазохимической отрасли "СИБУРа", напоминает предприятие.

В распоряжении гостей "AZIMUT Отель Тобольск" 177 комфортабельных номеров с собственной ванной комнатой, спутниковом телевидением, мини-баром и Wi-Fi. По утрам предлагают завтрак по системе "шведский стол". Отель также подходит для проведения мероприятий различного назначения — от деловых встреч до конференций с количеством посетителей до 200 человек. Это самая крупная гостиница в городе, предоставляющая MICE-услуги.

"Развитие российского портфеля гостиниц является одной из важнейших задач компании. Высокий уровень сервиса и стандартов сети AZIMUT Hotels традиционно оказывает комплексное развивающее влияние на весь отельный сегмент в городах, где появляются отели сети. Уверены, что Тобольск не станет исключением. Увеличение номерного фонда послужит дополнительным стимулом для развития сегментов как делового, так и событийного туризма в одном из самых привлекательных городов Сибири. Тобольск имеет огромную культурно-историческую ценность для всей России, и расширение присутствия в Сибири является для нас важным стратегическим шагом на пути укрепления позиций в регионе", — говорит генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

Большой вклад в развитие Тобольска вносит крупнейшая нефтегазохимическая компания в России "СИБУР", которая совместно с правительством Тюменской области, администрацией Тобольска разрабатывает мастер-план развития его туристского каркаса. Кроме того, в рамках совместной инициативы с органами власти построено и реконструировано более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды, которые сегодня открыты и популярны у жителей.

AZIMUT Hotels и "СИБУР" выступают не только за повышение туристической привлекательности регионов, но и за внедрение принципов устойчивого развития. Напомним, в 2020 году был запущен совместный экологический проект "Пластик — не мусор", цель которого — развитие вторичной переработки гостевых принадлежностей, а также сокращение количества отходов, загрязняющих окружающую среду.

Отель в Тобольске, как и все отели сети AZIMUT Hotels, предоставляет индивидуальные косметические принадлежности в перерабатываемой упаковке. Гости могут поучаствовать в раздельном сборе использованной упаковки от шампуней до гелей для душа — весь собранный пластик будет передан на переработку.

Напомним, ранее глава Тобольска Максим Афанасьев анонсировал, что, в связи с открытием аэропорта, 2022 год будет показательным для появления новых гостиниц. В Тобольске планируют ввести в эксплуатацию как минимум две.