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Александр Ермаков: общая опасность должна объединить русский народ

Общество, 10:03 28 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Когда страна в опасности, нужно объединяться, объяснять молодежи кратко и правильно, что происходит, поддерживать президента и армию России.

Такое мнение высказал руководитель городской благотворительной общественной организации "Клуб ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов" Александр Ермаков.

"Если мы этого не сделаем - это сделают за нас! Вопрос - как", - подчеркнул он.

Александр Ермаков уверен, что информационная пропаганда Запада направлена на разрушение единства нашей многонациональной страны, протесты не нужны людям думающим и понимающим, их выражают провокаторы и вредители – будущая "пятая колонна".

По словам руководителя организации, необходимо менять подходы к информационной работе, в том числе на телевидении. Он считает, что следует уменьшить количество ток-шоу и увеличить число серьезных документальных проектов и исторических программ.

Инна Кондрашкина

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