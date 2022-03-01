Административную нагрузку на бизнес нужно сокращать, заявил Владимир Якушев

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Проверки не должны мешать работе предпринимателей - наоборот, в условиях антироссийских санкций административную нагрузку на бизнес нужно сократить, сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

Повышенный спрос на некоторые продукты и лекарства, и, как следствие, дефицит и рост цен наблюдаются во всех регионах УФО. Власти регионов мониторят ситуацию с ценами, оперативно реагируя на изменения стоимости товаров первой необходимости и их наличие на полках магазинов, взаимодействуют с торговыми и аптечными сетями.

"Главная задача сейчас - оперативно перестроить экономику. Для этого нужно дать бизнесу возможность заниматься бизнесом", - акцентировал внимание полпред. Он также добавил, что попытки спекуляций, случаи взрывного роста цен, не имеющие под собой объективных причин, по-прежнему будут в фокусе внимания контрольно-надзорных структур.

Еще одной темой совещания стала обстановка на рынке труда. По данным на 18 марта, роста безработицы в УФО нет.

"Влияние западных санкций на рынок труда будет иметь отложенный эффект. Поэтому необходимо держать ситуацию на контроле и готовиться оперативно применять все инструменты поддержки занятости", - отметил Владимир Якушев.

Регионы уже начали получать целевые федеральные средства на создание временных рабочих мест и переобучение людей, потерявших работу.

Евгений Бабенко