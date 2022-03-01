Для тюменских абитуриентов откроет двери финансово-экономический институт

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День открытых дверей в Финансово-экономическом институте ТюмГУ пройдет 26 марта, начало в 12 часов.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, абитуриентам презентуют образовательные программы, реализуемые в институте. Примечательно то, что получить образование по направлениям "экономика", "менеджмент", "социология" и "экономическая безопасность" в регионе можно только в Тюменском государственном университете. Будут работать интерактивные площадки по каждому направлению, где можно задать все интересующие вопросы.

"Представители института акцентируют внимание на специфике обучения в ФЭИ, перспективах трудоустройства, а также проведут экскурсию по корпусу. Кроме того, школьники могут пообщаться со студентами, которые расскажут не только об учебе, но и возможностях личностного развития, которые предоставляет университет", - рассказали организаторы.

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