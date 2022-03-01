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Викуловчанин получил условный срок за покупку по чужой банковской карте

Происшествия, 13:53 22 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Год лишения свободы условно получил житель с. Викулово, купивший по чужой банковской карте бутылку водки и пачку сигарет. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в декабре 2021 года мужчина нашел карту на улице во время прогулки с собакой.

Зайдя в один из магазинов, викуловчанин решил проверить карту и сделал покупку на 395 рублей. После чего вернулся к месту обнаружения карты и выкинул ее.

На следующее утро ее обнаружила местная жительница и через коллег по работе нашла владельца. Хозяин карты, просмотрев SMS от банка, узнал о покупке и обратился в полицию. В суде он заявил, что не имеет претензий к обвиняемому, так как тот возместил ущерб.

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# банковская карта , Викулово , суд

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