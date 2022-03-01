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Тюменца за долги по алиментам отправили подметать улицы

Происшествия, 17:55 22 марта 2022

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Отец 13-летнего сына без уважительной причины не платил алименты на ребенка в течение нескольких лет и задолжал 50 тыс. 679 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В 2010 году суд Омутинского района постановил, что Алексей П. должен платить алименты на ребенка. В июле 2012 года в отношении омутинца возбудили исполнительное производство, о котором он был уведомлен. В октябре 2020 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. С июля по ноябрь 2021 года обвиняемый, являясь трудоспособным, не платил деньги на содержание сына, чем нарушил судебное решение. Без уважительных причин мужчина задолженность не погасил, официально не работал, в службу занятости не обращался.

В ходе заседания подсудимый вину признал. Просил о рассмотрении дела в особом порядке. Мужчина не проживает по прописке, на учете у врачей не стоит, злоупотребляет алкоголем, ранее судим. Суд назначил обвиняемому наказание в виде исправительных работ на 10 месяцев с удержанием зарплаты 5% ежемесячно в доход государства.

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# алименты , судьи

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