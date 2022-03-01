Десять дворов Калининского округа преобразятся в 2022 году

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Планы благоустройства Калининского округа на 2022 год обсудили общественники, депутаты гордумы и представители ТОС. Как сообщает администрация Тюмени, среди намеченных целей - благоустройство 10 дворов.

Как отметили участники совещания, каждый год в округе появляется все больше благоустроенных, красивых, современных, комфортных территорий. В 2021 году было благоустроено шесть дворов, четыре озелененные территории.

В 2022 году планируют благоустроить 10 дворов, также новый вид обретут сквер Юристов, территории по улицам Таврической – Белинского и Червишевский тракт, 68-а. Кроме дворов и зеленых зон в рамках муниципальных программ будет выполнено устройство тротуара по ул. Воронинские горки.

В рамках программы "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды" планируется провести капитальный ремонт и обустроить три спортивные площадки. По результатам ежегодного технического осмотра будет проведена замена МАФов ряда детских площадок, находящихся в муниципальной собственности.