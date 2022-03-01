  • 22 марта 202222.03.2022вторник
  • USD104,6819
    EUR115,6002
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Десять дворов Калининского округа преобразятся в 2022 году

Экономика, 18:17 22 марта 2022

портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Планы благоустройства Калининского округа на 2022 год обсудили общественники, депутаты гордумы и представители ТОС. Как сообщает администрация Тюмени, среди намеченных целей - благоустройство 10 дворов.

Как отметили участники совещания, каждый год в округе появляется все больше благоустроенных, красивых, современных, комфортных территорий. В 2021 году было благоустроено шесть дворов, четыре озелененные территории.

В 2022 году планируют благоустроить 10 дворов, также новый вид обретут сквер Юристов, территории по улицам Таврической – Белинского и Червишевский тракт, 68-а. Кроме дворов и зеленых зон в рамках муниципальных программ будет выполнено устройство тротуара по ул. Воронинские горки.

В рамках программы "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды" планируется провести капитальный ремонт и обустроить три спортивные площадки. По результатам ежегодного технического осмотра будет проведена замена МАФов ряда детских площадок, находящихся в муниципальной собственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство дворов , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 22.03.2022Московская архитектурная школа готова провести курс для проектировщиков арт-кластеров тюменского региона
18:17 22.03.2022Десять дворов Калининского округа преобразятся в 2022 году
15:55 22.03.2022Компания, поставляющая в Тюменскую область лифты, готова к работе в условиях санкций
15:34 22.03.2022Авиакомпания "Россия" начинает полеты из Тобольска в Санкт-Петербург