Альфия Мухаметова напомнила, что Россия всегда шла на помощь с открытым сердцем

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Спецоперация России на Украине направлена, в первую очередь, на защиту мирных граждан. Россия всегда шла на помощь с открытым сердцем. Однако не всегда ее порывы понимают.

Такое мнение ИА "Тюменская линии" высказала член Союза художников России, член международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО, заслуженный работник культуры РФ Альфия Мухаметова.

Она отметила, что президент России принял верное решение о проведении спецоперации на Украине. "Президент – это человек, который понимает всю систему политики защиты. Конечно, сложно было идти на такой шаг. Но если в Украине творится такой геноцид, то надо было сделать из этого выводы и действовать. Уверена, жители страны это тоже понимают", - сказала она.

Альфия Мухаметова считает, что сегодня выводы нужно делать всем сторонам – тем, кто за, против или воздержался. "Некоторые страны сейчас начинают понимать свои ошибки и поднимают руки за нас. Считаю, что решение о проведении спецоперации дало большой импульс на то, чтобы узнать кто с нами рядом, а кто враг", - сказала Альфия Мухаметова.

Жители России, по ее мнению, поднимут экономику своими силами. Для этого есть возможности и таланты.

"Жизнь продолжается и в такое непростое время в городах проходят выставки и другие мероприятия. Это помогает обмениваться положительной энергией и сохранять позитивный настрой", - добавила она.

Любовь Голышева