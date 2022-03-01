Продажи новых квартир на Лесобазе в Тюмени откроются в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительная компания "ЭНКО", реализующая проект комплексного развития территорий в районе Лесобазы в Тюмени, планирует запустить продажи в начале 2023 года.

Об этом на практической секции "Инструменты комплексного развития территорий", которая прошла в рамках lll Градостроительного форума-выставки рассказал коммерческий директор ГК "ЭНКО" Андрей Скосырский.

На форуме он презентовал предпроект застройки территории микрорайона Тура. Это один из первых в России проектов комплексного развития.

"Это экологичный, зеленый район, достаточно тихий, поэтому с точки зрения маркетинга мы будем делать упор на эти вещи. Если говорить о безопасности, то будем делать и закрытые дворы, установим видеокамеры. Охрана будет круглосуточной. У нас во всех районах это уже есть. Проговариваем с властями подключение камер к системе "Безопасный город". Если вдруг условный преступник попадет в поле зрения нашей камеры, то он будет идентифицирован и сообщение поступит в службу безопасности. Думаю, к моменту запуска все будет решено", — сказал Андрей Скосырский.

Застройка пройдет в три очереди. Продажи недвижимости первой очереди планируют открыть в начале 2023 года. Финальные дома возведут возле озера.

| Фото: скриншот видео ГУС ТО в Telegram | Фото: скриншот видео ГУС ТО в Telegram

Инна Пахомова