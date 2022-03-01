Юные футболисты сразятся за первенство в ХХV спартакиаде учащихся Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Решающие игры ХХV спартакиады учащихся Тюменской области по мини-футболу пройдут в Тобольске с 25 по 27 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Спортивный комплекс "Тобол" примет шесть команд из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Тюменского района. Победителем станет команда, получившая наилучший результат по итогам всех игр.

Ранее в селе Ярково состоялись финальные игры ХХV спартакиады учащихся Тюменской области по мини-футболу в группе муниципалитетов. Победу одержали футболисты Казанского района, второе место заняли спортсмены Тобольского района, третьим стал Ярковский район.