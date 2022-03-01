  • 24 марта 202224.03.2022четверг
  • USD103,1618
    EUR113,2613
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные футболисты сразятся за первенство в ХХV спартакиаде учащихся Тюменской области

Спорт, 09:18 24 марта 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Решающие игры ХХV спартакиады учащихся Тюменской области по мини-футболу пройдут в Тобольске с 25 по 27 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Спортивный комплекс "Тобол" примет шесть команд из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Тюменского района. Победителем станет команда, получившая наилучший результат по итогам всех игр.

Ранее в селе Ярково состоялись финальные игры ХХV спартакиады учащихся Тюменской области по мини-футболу в группе муниципалитетов. Победу одержали футболисты Казанского района, второе место заняли спортсмены Тобольского района, третьим стал Ярковский район.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , Тюменская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:04 24.03.2022Спортсмены всего региона выйдут на трассу первенства Тюменской области по биатлону
09:18 24.03.2022Юные футболисты сразятся за первенство в ХХV спартакиаде учащихся Тюменской области
08:42 24.03.2022Тюменские спортсмены выступят в областном первенстве по дзюдо
21:02 23.03.2022Тюменская "Жемчужина Сибири" на 100% готова к чемпионату России по биатлону