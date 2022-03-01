Тобольский "ЗапСибНефтехим" открылся для экскурсий после улучшения эпидситуации

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

"ЗапСибНефтехим" возобновил визиты на промплощадку для школьников и взрослых жителей Тобольска, интересующихся нефтехимией и желающих узнать больше о работе крупнейшего предприятия города. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в Тюменской области, передает пресс-служба компании "СИБУР".

Первыми после длительного перерыва гостями стали семьи сотрудников предприятия.

В течение 2,5 часов группа из 37 детей в сопровождении взрослых совершила тур по территории предприятия, побывав на смотровой площадке, в образовательном центре "СИБУРИНТЕХ" и непосредственно в производственной зоне с обязательным фото на память на фоне "Добрых соседей СИБУРа". Промышленный арт-объект и современные технологии вызвали наибольший восторг у юных экскурсантов.

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

"Я папу вижу", - похвастался семилетний Георгий Марейчев, надев огромные VR-очки, в которых в режиме виртуальной реальности инженер-технолог Максим Марейчев идет на работу по территории завода. Сам Жора любит математику, а в свободное время строит дома из лего и делает сложные фигуры в технике оригами. А еще по примеру отца мечтает однажды оказаться на заводе не как экскурсант, а как сотрудник.

О своем желании стать запсибовцем рассказал и его одноклассник Иван. Даже на экскурсию мальчик приехал в каске мамы Ольги Кузнецовой.

"Никогда не видела сына таким воодушевленным. Черные гранулы полиэтилена, которые подарили на смотровой площадке, теперь дома в отдельной чашке. Говорит, это его игрушка-антистресс, - рассказала менеджер охраны труда объединенного проектного офиса ЗСНХ Ольга Кузнецова. – Мне и самой было очень интересно. Наш офис занимался проектом производства черных гранул, а именно монтажом узла подачи концентрата технического углерода для их производства. Но самих черных гранул я тоже еще не видела".

Побывал на экскурсии и семилетний Игорь. Его мама Оксана Тимофеева - ведущий специалист проектного офиса МАН и сотрудник "ЗапСиба" во втором поколении.

"Сын часто мне задавал вопросы, где работаю, что делаю. За 2,5 часа, что длилась экскурсия, он многое понял. Я тоже узнала много нового, например, посетила наш учебный центр, - отметила Оксана. - Хочу сказать большое спасибо всем специалистам, особенно тем, кто проводил экскурсию в СИБУРИНТЕХе. Наши дети увидели, чем занимаются их родители. Им все наглядно показали, рассказали доступным языком и вызвали неподдельный интерес".

Планируется, что уже к лету в рамках программы "Открытый СИБУР" завод сможет посетить любой житель города. Экскурсии будут проводить два раза в месяц.

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

"Вокруг предприятия немало экологических мифов и дать возможность желающим увидеть все собственными глазами – лучший способ их развенчать. Также важный фокус экскурсий – профориентация для старшеклассников - потенциально наших будущих работников, повышение интереса к инженерным профессиям, - сообщила начальник управления корпоративных коммуникаций "ЗапСибНефтехима" Любовь Мельникова. - На протяжение двух лет из-за эпидобстановки мы были вынуждены заморозить программу, но сейчас поэтапно возобновляем и расширяем этот формат. В начале лета – со стартом туристического сезона – в экскурсионную программу добавится опция посетить экотропу "Лес и здоровье", расположенную в 1,5 км от предприятия. Гарантируем, и дети, и взрослые узнают на ней много нового о местной флоре и фауне, и своими глазами увидят, могут ли крупное производство и природа быть друзьями".