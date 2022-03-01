Спортсмены всего региона выйдут на трассу первенства Тюменской области по биатлону

| Фото: департамент физической культуры спорта и молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент физической культуры спорта и молодежной политики Тюменской области

Биатлонисты Тюменской области примут участие в региональном первенстве в Заводоуковске с 25 по 27 марта, сообщает департамент физической культуры спорта и молодежной политики.

Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) по дисциплинам спринт и индивидуальная гонка, где выступят 50 юношей и девушек старше 13 лет. Состязания помогут выявить перспективных спортсменов, повысить их спортивное мастерство и усовершенствовать многолетнюю подготовку.