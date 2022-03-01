Минфин России запустил Telegram-канал о финансовой грамотности

| Фото: сообщество "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте (архив)

Telegram-канал "ФинЗОЖ эксперт" запустило министерство финансов России. Официальный ресурс раскрывает вопросы финансовой грамотности и здорового финансового поведения.

"ФинЗОЖ эксперт" будет полезен педагогическому и экспертному сообществам, представителям органов власти, задействованных в реализации программ повышения финансовой грамотности, а также всем заинтересованным.

Пользователям доступны федеральные и региональные новости, экспертные мнения, чат и опросы по финансовому ЗОЖ. Telegram-канал поможет специалистам в сфере финансового просвещения общаться друг с другом, быть в курсе последних новостей, а также делиться своими предложениями и экспертизой.

Подписаться на Telegram-канал "ФинЗОЖ эксперт" можно по ссылке.