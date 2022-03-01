Молодежь Тюмени генерирует идеи преображения улицы Первомайской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обсуждение идей развития и преображения ул. Первомайской в Тюмени пройдет в Конторе пароходства (ул. 25 Октября, 23а) 24 марта. Об этом сообщают организаторы в одноименном Telegram-канале.

Это будет первая офлайн-встреча по развитию гостевой улицы города. Участники разделятся на четыре проектные группы по направлениям: бизнес, туризм, визуал, точки притяжения и проработают идеи. В состав проектной группы вошли менеджер проектов мультицентра "Моя территория" Виктория Просвиринина, менеджер молодежных проектов Тюменской области Бахыт Яшкина, руководитель отдела городских проектов "Конторы пароходства" Анастасия Ларенко и другие.

"За каждой группой закреплен куратор. Ребята помогут участникам собрать мысли воедино, оформить все по красоте и подготовить к презентации горожанам и другим участникам проекта", - отмечают организаторы.

Они расскажут об особенностях проекта и его значении для каждого тюменца. Познакомят с Первомайской и интересными местами, которые уже есть и могут появится в будущем. А также обсудят итоги работы по ул. Дзержинского, которое со временем станет пешеходной.

Регистрация на встречу здесь.

Анжела Лебедева