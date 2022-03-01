Владимир Якушев: использование газомоторного топлива снизит вредные выбросы в атмосферу

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

49,5 тыс. транспортных средств на работают на газомоторном топливе в регионах Уральского федерального округа. Такие данные привел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Уральский федеральный округ активно включился в реализацию государственной программы развития рынка газомоторного топлива. Благодаря усилиям группы Газпром количество газозаправочных объектов выросло до 48 за последние пять лет.

Региональные программы по переводу муниципального транспорта на метан позволяют сократить выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ.

"Рост потребления природного газа будет и дальше способствовать улучшению экологической обстановки. Удельные выбросы загрязняющих веществ от использования метана в три раза меньше, чем у дизельного топлива, и в шесть раз меньше, чем у бензина", – отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко