В Тюменской области для школьников проведут 25 танковых турниров

| Фото: из сообщества "Центр патриотического воспитания "Достойный выбор" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр патриотического воспитания "Достойный выбор" во ВКонтакте (архив)

25 игр проекта "Танковый турнир" проведут в рамках патриотической кампании "Мы помним!" представители Тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия" с 20 апреля по 25 мая.

"Это наш новый формат патриотического воспитания и погружения в историю Великой Отечественной войны. В рамках проекта школьники смогут управлять моделями танков, принять участие в танковом бою", — рассказал руководитель патриотической кампании "Мы помним!" Владимир Соколов.

В случае, если поступит большое число заявок, организаторы могут провести больше встреч. Коллективы школ, которые хотят, чтобы активисты приехали к ним и провели турниры, могут позвонить по телефону 79-87-43 либо написать на электронную почту: molgvardya72@gmail.com.

Напомним, в Тюменской области проходит патриотическая кампания "Мы помним!". В план мероприятий патриотической кампании вошли акция "Уроки великой войны", "Патриотический квартирник", акция "Георгиевская лента", проекты "Автобус памяти", "Танковый турнир", "Мечта ветерана", "Знамя Победы". Также запланирована организация автокинотеатра, проекта "Лисья охота" и акций "Минута молчания" и "Свеча памяти". На 1 июля намечена конференция с итогами кампании "Мы помним!".

Инна Пахомова