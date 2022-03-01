Перед гостями ярмарки "Тюменская весна" на Цветном бульваре выступят артисты

| Фото: из архива Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из архива Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Лучшие артисты Тюмени выступят на ярмарке "Тюменская весна" на Цветном бульваре в Тюмени 26 марта с 11 до 15 часов, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

"Веселые игры, песни и пляски создадут отличное настроение всем присутствующим", — сказали в ЦКиТ "Тюмень".

Напомним, ярмарки "Тюменская весна" 26 марта пройдут на четырех площадках областной столицы. Производители региона представят широкий ассортимент продукции. Горожане могут приобрести молоко, мясо, рыбу, а также хлебобулочные и кондитерские изделия и сыры.

Помимо Цветного бульвара торговые ряды также расположатся у здания “Тюменская ярмарка” на ул. Севастопольской; у “Заречного двора” на проезде Солнечный; на территории парковки у дома №31 на ул. Льва Толстого.