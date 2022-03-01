Таксиста, без маски возившего пассажиров, наказали в Тюмени

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Центральный районный суд Тюмени привлек к административной ответственности водителя такси за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, предусмотренных КоАП РФ, и оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, было установлено, что 29 декабря перевозил пассажиров, не надев медицинскую маску. Тем самым он подвергал опасности находящихся рядом людей.

Отмечается также, что ранее водитель уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но вновь допустил его. Исследовав все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей.