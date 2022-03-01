Тюменский актер считает, что в российском искусстве нарастает новая волна эпохи Z

| Фото: личный архив Евгения Киселева | Фото: личный архив Евгения Киселева

Спецоперация уже породила новые песни о трагедии Донбасса. Думаю, что скоро будут и книги, и постановки, и картины на эту тему. Такое мнение высказал актер Тюменского драматического театра Евгений Киселёв.

"У русского человека есть такая особенность, если его задели, у него внутри ярко разгорается патриотическое пламя. Поэтому сейчас в российском искусстве нарастает новая волна эпохи Z", - отметил актер.

На своей страничке в соцсети Евгений Киселёв читает стихи на злобу дня от тюменского автора Ольги Ожгибесовой, пронзительные и актуальные. Он сказал, что пока нормальные люди искренне сопереживают и помогают украинцам, нацбатальоны и ВСУ закрываются щитом из мирных граждан, пытаясь спасти свою жизнь.

"Я стараюсь сопоставлять информацию наших средств массовой информации и западных источников. И у меня как у человека объективного доверие есть только к российским изданиям. Потому что в прессе недружественных стран иногда несут такую околесицу, что диву даешься доверчивости украинцев, американцев и европейцев", - подчеркнул он.

У них данные ничем не подкреплены, простое сотрясение воздуха, добавил Евгений Киселёв. В российских СМИ публикуют информацию, подкрепленную фотографиями и видео с места событий. Транслируют слова тех, кто вырвался из нацистского плена.

Актер уверен, что гуманитарные вопросы интересуют только Россию, потому что Западу это невыгодно. Невыгодно выпускать людей, помогать им. А для нацистов удерживаемые мирные жители – не люди, а пушечное мясо, живой щит из стариков женщин и детей.

Инна Кондрашкина