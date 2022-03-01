Эксперты высоко оценили техническую базу и оборудование ТИУ

Качество подготовки инженеров в Тюменском индустриальном университете оценили эксперты нефтяных компаний. Профессионально-общественную аккредитацию прошли две образовательные программы по направлению "Нефтегазовое дело", сообщает пресс-служба вуза.

Экспертизу проходили профили "Надежность и безопасность объектов транспорта углеводородных ресурсов" и "Управление эффективностью систем транспорта, хранения нефти и газа". Процедура стала традиционной для ТИУ, она позволяет получить экспертную оценку качества образовательных программ.

Специально для ее проведения в вуз приехали заместитель начальника отдела ЧУ "Газпром ЦНИС" Иван Таммекиви и начальник технического отдела АО "Транснефть-Сибирь" Павел Сильницкий.

Члены комиссии встретились с представителями ТИУ, ответственными за реализацию образовательных программ и практик, побывали в учебных аудиториях, где обучаются будущие магистранты.

Гостей впечатлили современные лаборатории моделирования процессов транспортировки углеводородов, трубопроводного транспорта углеводородных ресурсов, компьютерный класс моделирования режимов эксплуатации систем распределения углеводородов.

Эксперты высоко оценили техническую базу и уникальное оборудование ТИУ, отметили сильные стороны и точки роста образовательных программ, а также дали рекомендации для их дальнейшего развития. В 2022 году планируется получить признание качества по 10 программам высшего и среднего профессионального образования, а также пяти программам дополнительного образования.