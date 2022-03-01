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Полицейские приехали на вызов о семейном скандале и нашли в квартире тюменца наркотики

Происшествия, 16:48 26 марта 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Прибывшие на вызов о семейном скандале полицейские нашли в квартире тюменца наркотики. За сбыт запрещенных веществ в отношении 38-летнего жителя областного центра заведено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

В городской отдел полиции № 8 поступило сообщение от женщины, тюменка пожаловалась на сожителя, устроившего скандал. На месте женщина рассказала полицейским, что тот употребляет и распространяет наркотики.

В ходе обыска в квартире был обнаружен 21 сверток с порошком. Мужчина подтвердил, что это приготовленные к сбыту наркотики, которые он приобрел через мессенджер у неустановленных лиц. Экспертиза показала, что в свертках находился синтетический наркотик массой более семи граммов.

Неоднократно судимый мужчина заключен подл стражу, заведено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы.

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# наркотики , уголовное дело

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