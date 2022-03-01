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День оленевода отпраздновали в Салехарде

Политика, 08:27 27 марта 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото:

Делегация Тюменской области, в состав которой вошли заместители губернатора Владимир Чейметов и Андрей Пантелеев, а также председатель областной думы Сергей Корепанов, приняла участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде 26 марта.

В рамках праздника открылась ярмарка тюменской сельхозпродукции и продовольственных товаров. Свою продукцию жителям и гостям столицы Ямала предложили 10 тюменских предприятий. На прилавках - мясные полуфабрикаты и колбасы, молочные изделия, свежие овощи, а также, крафтовые сыры, травяные чаи, мороженое.

"У каждой точки продажи тюменской продукции - очередь. Все знают, что продукты из Тюмени - качественные и свежие. Ямальцы с большим удовольствием встречают ярмарку", - поделился впечатлениями губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов Дмитрий Артюхов. В сегодняшних условиях необходимо активнее развивать кооперацию между нашими регионами, подчеркнул он.

Осматривая ярмарку, Дмитрий Артюхов приобрел порцию тюменского мороженого и сказал, что оно очень вкусное.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Начиная с 2014 года, тюменские товаропроизводители выезжали на ярмарки на Ямал и в Югру более ста раз, и реализовали в общей сложности более 1,5 тысяч тонн продукции на общую сумму 178 миллионов рублей.

За время пандемии, когда ярмарки не проводились, производители Тюменской области в рамках индивидуальных поставок завезли на Ямал более 2 тысяч тонн своей продукции.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Дмитрий Артюхов отметил, что в марте и апреле тюменские ярмарки пройдут во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Праздничные мероприятия и ярмарка тюменской продукции продолжатся 27 марта.

Евгений Бабенко

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# День оленевода , Дмитрий Артюхов , Салехард , Сергей Корепанов

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