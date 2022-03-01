Александр Барабанщиков: надо сплотиться и честно трудиться на своих местах

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Власти всех уровней - от федеральной до муниципальной - предпринимают все возможные действия для сохранения стабильной экономической и социальной ситуации в нашей стране. Уверенность в этом высказал на своей странице в соцсети житель Аромашево Александр Барабанщиков.

"Ни для кого не секрет, что сейчас наша страна находится под большим прессингом - экономическим, информационным. Это давление оказывается на нашу страну из-за ее стремления защитить своих граждан, жителей Донбасской и Луганской Народных Республик. Поэтому проведение специальной военной операции на территории Украины видится единственным правильным решением, которое предпринял наш президент Владимир Путин", - написал аромашевец.

По мнению Александра Барабанщикова, для нас, проживающих в сибирской глубинке, как для всех жителей страны, сейчас очень важно не оставаться равнодушными к происходящим событиям. В очередной раз сплотиться, помочь всем возможным пострадавшим. Важно не допускать паники, поддавшись провокационным материалам, которые из различных источников выливают на нас заинтересованные лица.

"Нам, простым гражданам, нужно честно трудиться на своем рабочем месте, добросовестно выполнять возложенные обязанности, просто жить, растить детей, любить и ценить свою Родину. В этом, на мой взгляд, залог преодоления всех трудностей", - подчеркнул он.

Евгений Бабенко