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Воины Росгвардии отмечают профессиональный праздник в боевой обстановке

Общество, 12:32 27 марта 2022

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

27 марта - День войск национальной гвардии Российской Федерации. Профессиональный праздник отмечают и подразделения, выполняющие служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.

Кроме того, бойцы Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях.

Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС.

Войска национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с другими силовыми ведомствами ведут постоянную борьбу с терроризмом и экстремизмом.

В 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тысяч различных боеприпасов.

Евгений Бабенко

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# Росгвардия

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