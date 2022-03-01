В Нижневартовске ФСБ задержала иностранца, находящегося в международном розыске

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Нижневартовске сотрудники ФСБ и полиции задержали гражданина Республики Узбекистан Гайбуллаева С.С, находящегося в международном розыске, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с УМВД России по ХМАО - Югре установлено местонахождение гражданина Республики Узбекистан Гайбуллаева С.С., объявленного в межгосударственный розыск за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 168 (мошенничество), ч. 1 ст. 167 (хищение путем растраты), ч. 1 и ч. 3 ст. 288 (подделка и использование поддельных документов) Уголовного Кодекса Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Гайбуллаев С.С. для уклонения от уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений выехал на территорию России, где скрывался при содействии своих близких связей, устроившись на работу разнорабочим в строительной сфере.

Нижневартовский городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под сражу. Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан.