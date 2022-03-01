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Двум тюменцам за попытку сбыта наркотиков грозит 15 лет тюрьмы

Происшествия, 17:45 29 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двум жителям Тюмени за попытку сбыта наркотиков грозит лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, двое тюменцев решили заняться наркоторговлей. Через интернет они заказали наркотические вещества объемом 93,9 грамма (мефедрон, кокаин). Получив координаты местонахождения, обвиняемые забрали из леса купленный товар. Но по дороге в город их задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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# Ленинский районный суд , наркотики

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