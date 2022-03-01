В Тюменской области вдвое вырос спрос на ювелирные украшения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спрос на ювелирные изделия увеличился в 2,1 раза в Тюменской области в первой половине марта. МТС Банк сопоставил платежные операции клиентов с 1 по 15 февраля 2022 года и 1 по 15 марта 2022 года.

Как отмечают исследователи, в первой половине марта популярные у жителей региона бренды объявили о приостановке деятельности и временном закрытии продаж, а падение курса рубля вызвало среди населения боязнь обесценивания накоплений, что в совокупности привело к ажиотажному спросу на многие группы товаров.

"Больше всего выросло количество транзакций в ювелирных магазинах. Инвестиции в драгоценности в сознании массового потребителя — всегда хорошее решение. Однако стоит учитывать, что в рассматриваемый период попал Международный женский день, что могло также подстегнуть рост спроса на косметику, ювелирные изделия и другие группы товаров", — прокоокментировали авторы исследования.

По данным МТС Банка, в Тюменской области также значительно вырос спрос на программное обеспечение — на 92 % и косметику — на 76 %. Средний чек вырос больше всего в магазинах товаров для дома – на 86 %.

Традиционно при колебаниях курса рубля жители региона стали запасаться продуктами питания, бытовой химией и прочими повседневными товарами — количество транзакций в супермаркетах увеличилось на 13 %, а средний чек — на 9 %. В алкомаркетах количество чеков выросло на 12 %, а средняя стоимость покупки — на 10 %.

Самое большое снижение по транзакциям в первой половине марта показали видеоигры — здесь количество платежей сократилось в 3,2 раза, мобильные приложения (за исключением игр) — в 2,7 раза.