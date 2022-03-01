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Егор Ефимов: Нужно бороться за сильную армию, за президента, за Россию, за Донбасс

Политика, 14:42 30 марта 2022

с личной страницы Егора Ефимова во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Егора Ефимова во ВКонтакте

Нужно выступать не против плохого, а за хорошее, тогда и будет распространяться достоверная и подкрепленная фактами информация, считает председатель местного отделения "Опоры России" в Ялуторовске Егор Ефимов.

"Когда борются с сигаретами и алкоголем, ведут пропаганду за здоровый образ жизни, спорт и интересные увлечения. Так и здесь, по аналогии. Нужно бороться за, а не против. За сильную армию, за президента, за Россию, за Донбасс. А смотреть и распространять негатив – это его популяризировать", - сказал он.

Егор Ефимов поддерживает спецоперацию на Донбассе. Он уверен, что военные специалисты доведут дело до конца, а каждый россиянин может помочь им в этом, качественно выполняя свою работу на своем рабочем месте.

"Я не смотрю и не читаю выступления блогеров и артистов "пятой колонны", да и не хочу. Зачем слушать тех, кто обижен на весь мир и не знает истории, либо говорит то, за что ему платит Запад. Как говорится в одной мудрой пословице: собака лает, а караван идет", - подытожил Егор Ефимов.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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